Incidente sulla Prenestina, una cittadina: "Ambulanza ha sorpassato e si è scontrata con un'auto" Un'ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Prenestina all'altezza di Largo Irpinia. Si è scontrata con un'auto.

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente in via Prenestina all'altezza di Largo Irpinia

Incidente stradale tra ambulanza e auto su via Prenestina. Il sinistro sè avvenuto alle ore di oggi, lunedì 15 gennaio, all'altezza di Largo Irpinia, nella periferia Est di Roma. A raccontarlo a Fanpage.it una cittadina, che ha assistito praticamente in diretta allo scontro: "Ho visto un'ambulanza superarci a sirene accese e pochi metri dopo finire contro un'auto. Ero in macchina con una mia amica e stavo andando al lavoro, ho visto lo schianto da lontano, a circa duecento metri prima di arrivare lì davanti. Mi sono spaventata". Non è chiaro al momento se ci siano feriti, né quale sia l'esatta dinamica del sinistro, ancora da accertare. Da verificare infatti eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida e se l'automobilista abbia tagliato la strada al mezzo di soccorso.