Incidente sulla Pontina, scontro tra camion e moto a Castel Romano: traffico in tilt Grave incidente questa mattina sulla via Pontina, dove un camion e una moto si sono scontrati all’altezza di Castel Romano. Trasportato in ospedale il motociclista, rimasto ferito nell’impatto. Traffico bloccato in direzione Latina, con lunghe code causate dal sinistro, sul quale sono in corso i rilievi della Polizia Locale.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook "Via Pontina S.R.148"

Brutto incidente questa mattina sulla via Pontina in direzione Latina, all'altezza di Castel Romano. Per cause ancora da accertare una moto guidata da un uomo e un camion si sono scontrati. Ad avere la peggio il centauro, soccorso dal personale del 118 e portato in ambulanza in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe invece ferito il conducente del mezzo pesante, che si è fermato a prestare soccorso. L'incidente ha causato code e rallentamenti sulla via Pontina, che al momento risulta bloccata, con code lunghe chilometri e traffico congestionato, tanto che si consiglia di uscire sulla complanare per non rimanere bloccati. Traffico anche in direzione Roma, dove si è verificato invece un incidente all'altezza di Pomezia Nord.

Incidente sulla Pontina, indaga la Polizia Locale

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della Polizia Locale. Al momento non è noto cosa sia accaduto e come abbiano fatto la moto e il camion a scontrarsi. Fortunatamente sembra che le condizioni del motociclista non siano gravi, e che non abbia riportato lesioni che facciano temere per la sua vita. Ma quello avvenuto a Castel Romano non è l'unico di questa mattina: come detto, si è verificato un altro incidente, sempre sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia Nord verso Roma, mentre una macchina si è ribaltata in direzione Latina. Code di tre chilometri sono in aumento, con quella che si preannuncia come una giornata nera per i pendolari dal punto di vista del traffico. Sono ancora in corso accertamenti per verificare cosa abbia determinato gli incidenti, e accertare eventuali responsabilità.