Incidente sulla Pontina, due feriti gravi: traffico bloccato per ore

Un incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 26 agosto, su via Pontina in direzione Roma, nel tratto tra Pomezia e Castel Romano. Due persone sono rimaste ferite in modo grave, il traffico verso la capitale è stato bloccato per ore.

Foto Facebook I Pendolari della Pontina

Grave incidente questa mattina sulla via Pontina. Per cause ancora da chiarire, tre veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 26,500 in direzione Roma, davanti lo stabilimento Crik Crock, tamponandosi. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, dove ora sono ricoverare in prognosi riservata. Il traffico è stato paralizzato per ore, con gli automobilisti scesi addirittura dalle vetture perché tanto era inutile provare ad andare avanti. Persino l'ambulanza che doveva soccorrere i feriti è rimasta bloccata nel traffico.

Due feriti gravi sulla Pontina: trasportati in ospedale, ancora in prognosi riservata

Due le persone rimaste ferite, sembra in modo grave, a causa dell'incidente che ha paralizzato il traffico su via Pontina, teatro purtroppo molto spesso di sinistri, anche decisamente gravi. Tre le auto coinvolte, ma uno dei conducenti non ha riportato fortunatamente lesioni gravi. Entrambe le persone ferite sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale Sant'Eugenio, dove sono ricoverate in codice rosso. Non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita.

Ripristinata la viabilità sulla Pontina verso Roma

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e le squadre Anas per le indagini del caso e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il sinistro, le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Poco dopo le 10, informa Anas, è stata ripristinata la viabilità verso Roma. La situazione è ora tornata alla normalità, le macchine non sono più bloccate e il traffico verso Roma sta tornando a essere scorrevole.