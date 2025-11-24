Incidente sulla Circumvallazione a Viterbo, auto si ribalta: ragazzo resta ferito

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto sulla Circumvallazione Almirante a Viterbo oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre. Una delle vetture, una utilitaria, si schianta e si ribalta, finendo la sua corsa rovesciata su un fianco al centro della carreggiata. Il giovane conducente resta incastrato e ferito: ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la Polizia locale. A seguito del sinistro, il traffico è andato in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni. La strada verso Santa Barbara è rimasta chiusa per consentire i soccorsi.

Scontro tra due auto sul raccordo di Viterbo

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto due vetture, per motivi ancora in corso di accertamento. Da quanto appreso le macchine, un'Audi di grossa cilindrata e un'utilitaria, che procedevano nello stesso senso di marcia. Per cause da accertare, le due auto si sono tamponate all'altezza dell'uscita per il quartiere Santa Barbara. Nell'urto uno dei veicoli, l'utilitaria, si è ribaltato, intrappolando il conducente che viaggiava da solo.

L'uomo, per, è stato liberato poco dopo dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto. Fortunatamente se l'è cavata solo con qualche graffio e con qualche contusione. Illeso, invece, il guidatore dell'Audi. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione del traffico, gli agenti della polizia locale e il personale del 118. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti in direzione Tuscania. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere vicine.