Incidente sulla Braccianese tra 3 veicoli: la donna è in condizioni critiche, operata d’urgenza Lotta tra la vita e la morte la donna rimasta ferita gravemente nell’incidente di ieri mattina su via Braccianese Claudia a Bracciano. Operata d’urgenza per un trauma cranico, è in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente sulla Braccianese a Bracciano

È in condizioni critiche la donna rimasta coinvolta nell'incidente stradale lungo via Braccianese Claudia a Bracciano nella mattinata di martedì scorso 26 novembre. Come appreso da Fanpage.it si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è arrivata ieri a bordo dell'eliambulanza. I neurochirurghi l'hanno sottoposta ad un intervento salvavita per un trauma cranico.

A rimanere feriti nell'incidente anche il figlio di dieci anni e il papà del bambino. La comunità è scossa per l'accaduto, ieri il parroco di Santa Maria del Carmine a Quadroni ha tenuto aperta la chiesa fino a sera, con l'invito ai cittadini di passare a pregare per le persone coinvolte nell'incidente o ad unirsi alla preghiera da casa.

L'incidente sulla Braccianese tra tre veicoli

Sono cinque le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato ieri lungo via Braccianese Claudia. Oltre alla donna, al bambino e al papà c'erano altre due persone, che sono rimaste praticamente illese. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente a scontrarsi intorno alle ore 12 sono stati tre veicoli, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Bracciano, che hanno svolto i rilievi. Due auto di media cilindrata si sarebbero urtate frontalmente e le ha raggiunte la terza.

Nell'impatto violento ad avere la peggio è stata la donna. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere e consegnarle alle cure del personale sanitario. L'incidente ha richiesto la chiusura della strada per ben due ore, tra operazioni di soccorso, rilievi e messa in sicurezza. Via Braccianese Claudia è una strada cruciale per la viabilità del posto, perché collega la provincia a Roma. Sul posto sono atterrate due eliambulanze, che hanno soccorso la mamma e il suo bambino.