Incidente sulla Braccianese: autobetoniera sbanda e finisce su un lato Un’autobetoniera è finita in una cunetta sul lato sinistro nell’incidente stradale al chilometro 12 di via Braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia. Il conducente è ferito.

A cura di Alessia Rabbai

L’autobotte che si è ribaltata su via Braccianese Claudia

Un persona è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto un'autobetoniera lungo via Braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16 di oggi, venerdì primo luglio, lungo la strada che collega Roma con la provincia Nord. Vittima è il conducente del mezzo di lavoro, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in ospedale. Secondo le informazioni apprese l'autobetoniera stava transitando lungo via Braccianese quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato all'altezza del chilometro 12 ed è finita nella cunetta che costeggia la carreggiata adibita alla circolazione, piegandosi sul lato sinistro. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non ci sono altri feriti. Il conducente del mezzo però non riusciva ad uscire ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Ferito il conducente dell'autobetoniera

Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono arrivati i pompieri con la squadra di Bracciano e l’autogru (Ag17). I soccorritori hanno lavorato per estrarre il conducente dalla cabina e lo hanno affidato al personale sanitario, nel frattempo arrivato sul posto in ambulanza. Il paziente, che è stato cosciente per tutto il tempo, è stato trasportato in ospedale, dov'è stato affidato alle cure dei medici. Da quanto si apprende non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri. I vigili del fuoco hanno poi proceduto a riportate l'autobetoniera correttamente sulla sede stradale, affinché venisse rimossa e la carreggiata liberata.

I vigili del fuoco nell’incidente lungo via Braccianese

Incidente sull'A1: morti un uomo e una donna

Nel primo pomeriggio di oggi c'è stato un altro incidente autonomo, stavolta con esito drammatico, che si è verificato lungo l'autostrada A1 a poche centinaia di metri dal casello di Guidonia Montecelio, all'altezza del chilometro 555. Poco prima delle ore 15.40 un'auto si è ribaltata per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale e le due persone a bordo, un settantaduenne e una sessantottenne sono morte. Anche in questo caso non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 5A di Montelibretti con un'autogru. La carreggiata in direzione Sud è stata chiusa al traffico, per agevolare le operazioni di soccorso, che hanno visto anche l'intervento di un'eliambulanza.