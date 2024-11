video suggerito

Incidente sul lavoro ad Ausonia, operaio 61enne muore travolto da una lastra di marmo Giuseppe Valente è morto a 61 anni in un incidente sul lavoro oggi pomeriggio ad Ausonia. Una lastra di marmo lo ha travolto e ucciso sul colpo in una segheria.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro ad Ausonia, dove Giuseppe Valente, un operaio di sessantuno anni, è morto schiacciato da una lastra di marmo. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 novembre, in via Taverna nella segheria ‘Gpr Marmi' nel piccolo centro della provincia di Frosinone, nella quale Valente lavorava. Sarebbe tra poco andato in pensione per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. Circa una settimana fa da quanto si apprende aveva infatti avviato l'iter per andare in pensione ed era pronto ad occuparsi del suo nipotino. La ‘Gpr Marmi' è la stessa società dove dieci anni fa, nella cava di Coreno Ausonio, due dei suoi proprietari, Pino e Amilcare Mattei sono stati uccisi a colpi di pistola, mentre verificavano un allarme antintrusione.

L'incidente sul lavoro in cui è morto Giuseppe Valente

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è accaduto l'incidente sul lavoro Giuseppe Valente era all'interno della segheria. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una lastra di marmo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario a sirene spiegate, ma non c'è staton purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, inutili i tentativi di rianimarlo.

Indagini in corso sulle misure di sicurezza

Presenti nella segheria i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno ascoltato alcune persone. Presente anche il personale dell'Ispettorato del Lavoro per far luce sulla vicenda e per capire se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza, se si sia trattata di una tragica fatalità oppure se la tragedia si sarebbe potuta evitare, prendendo delle precauzioni diverse. Sulla vicenda indaga la Procura che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La salma dell'operaio è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.