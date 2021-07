Incidente sul lavoro a Spigno Saturnia: operaio muore travolto da un carrello elevatore Tragedia sul lavoro a Spigno Saturnia in provincia di Latina, dove oggi un operaio di Formia è morto, dopo essere stato travolto e schiacciato da un carrello elevatore in una ditta di autodemolizioni. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, insieme ad un sopralluogo dell’ispettorato del lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Un operaio è morto sul lavoro durante un intervento in corso nel Comune di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 22 luglio. Secondo le prime informazioni apprese e ancora in corso d'accertamento, l'uomo, residente a Formia, di cui non sono state ancora rese note le generalità, si trovava all'interno di un'azienda che si occupa di autodemolizioni. Per cause ancora in via di riscostruzione, un carrello elevatore improvvisamente lo ha travolto, uccidendolo. A risultargli fatale l'impatto e il peso che lo ha schiacciato, rendendo vano ogni tentativo di salvargli la vita.

Indagini in corso sulla dinamica

Ricevuta la chiamata d'emergenza con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. I paramedici non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Presenti sul poto le forse dell'ordine e l'ispettorato del lavoro, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto, per capire cosa sia sucesso. Da chiarire infatti se si sia trattato di un incidente che si sarebbe potuto evitare e se l'operaio durante il suo lavoro era messo in condizioni di operare in sicurezza.