Incidente sul lavoro a Formia, un operaio cade da cinque metri d'altezza: è grave Stando a quanto riporta il quotidiano locale Latina Oggi, un operaio di 46 anni di Minturno è rimasto ferito in seguito alla una caduta da un'impalcatura.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro all'interno di un cantiere edile di Formia, provincia di Latina. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Latina Oggi, un operaio di 46 anni di Minturno è rimasto ferito in seguito alla una caduta da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 1 febbraio 2024.

L'operaio avrebbe fatto un volo da circa cinque metri d'altezza

Avrebbe fatto un volo da circa cinque metri d'altezza. Soccorso dagli operatori del 118, è stato accompagnato d'urgenza prima all'ospedale Dono Svizzero di Formia ma, considerate le sue condizioni, i sanitari del nosocomio hanno chiesto un trasferimento immediato al San Camillo di Roma.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Formia

Stando a quanto si apprende, l'uomo è attualmente in attesa di un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. F.R., le iniziali dell'operaio.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Formia per i rilievi.

Nella caduta l'operaio ha riportato diverse fratture

Sempre secondo quanto riporta Latina Today, l'uomo lavora nella ditta di famiglia. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture, ma ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Si tratterebbe di un cantiere in via Unità d'Italia, il lungomare di Formia.

"Molto apprezzata è l'attività della ditta di famiglia, che da tanti anni si occupa di interventi edilizi. Lo sfortunato protagonista dell'incidente, qualche anno fa, fu coinvolto in un grave incidente stradale a Scauri, in seguito al quale dovette sottoporsi ad una serie di cure", riporta ancora Latina Oggi.