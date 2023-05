Incidente su via Trionfale, pedone muore travolto da un’auto: è il secondo in due giorni Due pedoni investiti in poche ore, l’ultimo stanotte sulla Trionfale, dove un’auto ha travolto un uomo. All’alba di ieri una macchina ha investito e ucciso un 47enne sulla Casilina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto su via Trionfale a Roma. Il sinistro è avvenuto nella notte tra lunedì primo e martedì 2 maggio nel quadrante Nord della Capitale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Non è ancora nota l'identità della vittima, all'incirca sulla quarantina, della quale non è stato ancora svolto il riconoscimento salma. Secondo le informazioni apprese era quasi l'una, il pedone stava camminando in strada quando l'auto, una Daewoo Matiz, lo ha travolto mentre attraversava all’altezza del civico 8369. Alla guida della macchina c'era un uomo di sessantatré anni, che si è fermato a prestargli soccorso.

Forse la vittima attraversava lontano da strisce pedonali e semaforo

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il conducente è stato accompagnato al Policlinico Agostino Gemelli dove, come da prassi, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue ai quali è risultato negativo. Dalle prime ricostruzioni ancora in corso pare che il pedone stesse attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali e lontano dal semaforo per l'attraversamento dei pedoni.

Ieri un altro incidente mortale, sulla Casilina

Quello sulla Trionfale è il secondo investimento mortale avvenuto in due giorni a Roma. All'alba di ieri un altro pedone è stato travolto e ucciso da un'auto, mentre camminava lungo via Casilina in zona Torre Maura, all'altezza dell'incrocio con via dei Colombi e via Walter Tobagi. Sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici sono intervenuti sempre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.