Incidente su via Casilina a Torre Maura, auto travolge e uccide un 47enne È morto sul colpo un uomo di quarantasette anni investito da un’auto su via Casilina a Torre Maura. Il conducente è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.

Un uomo di quarantasette anni è morto in un incidente stradale avvenuto su via Casilina in zona Torre Maura a Roma. Il sinistro si è verificato all'alba di ieri, lunedì primo maggio, nella periferia Est della Capitale. Per la vittima, un pedone, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. A rimanere coinvolti nell'incidente mortale sono un uomo che attraversava la strada e un automobilista. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5.30 della giornata della Festa dei Lavoratori e il quarantasettenne stava camminando in strada, quando una macchina lo ha travolto all'altezza dell'incrocio con via dei Colombi e via Walter Tobagi. L'impatto è stato violento e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non glli hanno purtroppo lasciato scampo. Subito dopo l'urto l'automobilista ha fermato il veicolo e ha prestato soccorso all'uomo investito, in attesa dell'ambulanza.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un pedone investito sul posto è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente dell'auto come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, dei quali si attendono gli esiti, mentre la macchina è stata posta sotto sequestro, per ulteriori accertamenti. La salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.