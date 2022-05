Incidente su via Togliatti tra Jeep e ambulanza che si ribalta: 3 feriti tra cui 16enne Tre feriti, tra i quali un 16enne è il bilancio dell’incidente di oggi lungo viale Togliatti all’altezza di via dei Meli tra Jeep e ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

L’ambulanza ribaltata lungo viale Togliatti

Incidente stradale lungo viale Palmiro Togliatti a Roma, dove un'ambulanza si è ribatata e tre persone sono rimaste ferite. Il sinistro risale al pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, ed è avvenuto nella periferia Est della Capitale. A rimanere coinvolta, oltre al mezzo di soccorso, è stata una Jeep. Tre le persone che sono rimaste ferite, una donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni, che sono state trasportate in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17.30 e l'ambulanza stava transitando lungo viale Palmiro Togliatti, all'altezza di via dei Meli, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i due veicoli si sono scontrati. L'ambulanza a seguito dell'impatto si è poi ribaltata, abbattendo due semafori e un palo della luce. L'incidente ha attirato l'attenzione dei passanti, che si sono fermati, domandandosi cosa fosse successo.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitraio, che ha preso in carico i tre feriti e li ha trasportati al Policlinico di Toer Vergata. Giunti al pronto soccorso i pazienti sono stati affidati ai medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del V Gruppo Casilino, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da verificare le responsabilità di chi si trovava alla guida. Terminati gli accertamenti la strada è stata ripulita dai detriti dei veicoli incidentati e messa in sicurezza per consentire il transito agli automobilisti.

Il sindacato: "Colleghi provati e mezzi da sostituire"

"Ancora un incidente questo pomeriggio a Viale Palmiro Togliatti a Roma. – scrive su Facebook il sindacato Ugl Salute – esprimiamo vicinanza e sostegno agli operatori coinvolti. In attesa di sapere gli esiti dei rilievi effettuati occorre ancora una volta evidenziare quello che abbiamo denunciato più volte, autombulanze bloccate ore davanti ai nostri pronto soccorso con colleghi molto provati e molti mezzi sicuramente non più adatti e da sostituire. La sicurezza sui posti di lavoro è una battaglia di tutta la nostra organizzazione e questa fortunatamente è un'altra tragedia sfiorata".