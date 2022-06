Incidente su via Salaria: si schianta con la moto che prende fuoco, muore carbonizzato Il drammatico incidente è avvenuto oggi su via Salaria all’altezza dell’Aeroporto dell’Urbe. Le fiamme e l’impatto con il guardrail non hanno lasciato scampo al centauro.

A cura di Redazione Roma

L’incidente mortale su via Salaria

Un drammatico incidente avvenuto nella tarda mattina di oggi – domenica 19 giugno – su via Salaria. Erano circa le 12.00 quando, per cause ancora da capire, un motociclista si è schiantato contro il guardrail all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città. Nell'impatto l'uomo ha perso i sensi ed è finito avvolto dalle fiamme sprigionatesi dal mezzo: per il centuaro non c'è stato scampo, spente le fiamme per i soccorritori del 118 non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. L'incendio, oltre alla motocicletta, si è immediatamente propagato anche all'aiuola che divide le corsie dei sensi di marcia. Ancora non sono note le generalità della vittima, mentre sembra accertato che l'incidente non abbia coinvolto altri mezzi: forse la causa un malore.

Le operazioni di soccorso e i rilievi stradali

Sul posto oltre i sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia locale e i carabinieri. Il traffico è stato chiuso nel tratto interessato per il tempo necessario ai rilievi e il ripristino della sicurezza del piano stradale. Rimosso il corpo e il mezzo incidentato via Salaria è stata riaperta alla circolazione veicolare in entrambi i sensi.

Simona Dell'Ova, morta a 46 anni su via Appia Nuova

In un incidente analogo ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato Simona Dell'Ova, 46enne di Tivoli che viaggiava a bordo di una moto con il fidanzato quando hanno finito per schiantarsi contro il guardrail su via Appia Nuova all'altezza di Capannelle. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alla donna sbalzata sull'asfalto dopo un volo di decine di metri. In gravissime condizioni il fidanzato.