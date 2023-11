Incidente su via Casilina: muore ciclista investito da un autocarro Lo schianto su via Casilina all’altezza di via dei Gordiani, alla periferia Est di Roma. Nell’impatto è morto l’uomo di 58 anni che viaggiava in bicicletta.

A cura di Redazione Roma





Un incidente mortale è avvenuto nella mattina di oggi – martedì 14 novembre – a Roma. Erano circa le 9.00 quando un ciclista è morto a seguito di uno schianto con un autocarro su via Casilina, all'altezza di via dei Gordiani alla periferia Est di Roma. Inutili purtroppo i soccorsi: l'uomo che viaggiava in sella alla sua bicicletta, nell'impatto – violentissimo, è stato sbalzato sull'asfalto rimanendo ucciso sul colpo.

Il personale sanitario del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso e identificare la vittima dell'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma. Da quanto si apprende la vittima aveva cinquantotto anni, ed era un cittadino di origine rumena da diversi anni residente in Italia.

Sul posto sono giunti anche gli agenti V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno chiuso la strada il tempo necessario a garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, e i successivi rilievi. È stato aperto un fascicolo per stabilire cosa sia accaduto e la dinamica dell'incidente mortale, così da accertare eventuali responsabilità.