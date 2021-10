Incidente su via Casilina: donna incinta investita con il figlio di 4 anni Un uomo di sessantadue anni ha travolto in auto su via Casilina una donna incinta di 39 anni e il figlio di quattro anni mentre attraversavano la strada. Il conducente si è fermato a prestare soccorso mentre la donna e il bambino sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Colleferro dove sono stati ricoverati in codice rosso.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri – venerdì 29 ottobre – nel comune di Colleferro in provincia di Roma. Qui, mentre attraversava la via Casilina con il suo bambino di quattro anni, una donna di 39 anni incinta è stata travolta da un autovettura in transito. La donna e il bambino sono rimasti feriti in modo grave e trasferiti d'urgenza all'ospedale di Colleferro dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. Ricoverati d'urgenza madre e figlio, non sarebbero però da quanto si apprende in pericolo di vita.

Al volante un 62enne che si è fermato a prestare soccorso

Al volante dell'auto coinvolta nell'investimento un uomo di 62 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. La sua posizione ora è al vaglio e dipenderà dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente a cui stanno lavorando i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Colleferro, che hanno eseguito i rilievi.