Incidente stradale subito dopo il battesimo: ferita bimba di appena tre mesi La famiglia stava tornando a casa dopo aver festeggiato con i parenti, ma appena usciti dal parcheggio del ristorante a bordo della loro automobile, un’Audi A4, sono stati presi in pieno da una Fiat Bravo diretta verso Formia.

A cura di Enrico Tata

Non hanno fatto neanche il tempo a festeggiare il battesimo. Mamma, papà e la piccola Francesca (nome di fantasia), tre mesi appena, sono rimasti vittime di un incidente stradale sulla superstrada Cassino Formia. Lo scontro è avvenuto davanti a un ristorante di Ausonia, Frosinone, il locale che avevano scelto per fare una cena con i parenti per celebrare il primo sacramento ricevuto dalla figlia.

Ferite la mamma e la figlia, ma non sono gravi

Per fortuna, nessuno di loro è in gravi condizioni: la mamma è stata rimasta ferita a una gamba, ed è la più grave, praticamente illeso il papà e la bimba ha riportato un piccolo trauma cranico. Sia lei che la mamma sono state soccorse dai sanitari del 118 e accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino. La piccola è tuttora ricoverata, ma le sue condizioni di salute non sono gravi e non è, quindi, in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno all'1,30 di oggi, lunedì 11 luglio, ad Ausonia, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, la famiglia, padre e madre 25enni, sono residenti in un comune della provincia di Latina. Stavano tornando a casa dopo aver festeggiato con i parenti, ma appena usciti dal parcheggio del locale a bordo della loro automobile, un'Audi A4, sono stati presi in pieno da una Fiat Bravo diretta verso Formia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno ancora cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente. Per fortuna, come detto, nessuno è rimasto ferito in maniera grave e nelle prossime ore anche la bimba dovrebbe poter tornare a casa.