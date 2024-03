Incidente stradale su via Cassia: chi era il mister Matteo Mancia, morto a 22 anni in scooter Il 22enne morto nell’incidente stradale in via Due Ponti in zona Cassia a Roma è Matteo Mancia, un mister e studente di Pedagogia sociale. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Si chiama Matteo Mancia il ragazzo di ventidue anni morto nell'incidente stradale avvenuto in via dei Due Ponti. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 13 marzo, in zona Cassia a Roma. Per il giovane, che viaggiava in sella al suo scooter e si è schiantato contro un furgone, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, non c'è stato purtroppo nulla da fare. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo, le persone che lo conoscevano e che gli volevano bene si sono strette alla sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti pubblicati anche sui social network, che lo ricordano come un giovane sempre sorridente, amante della vita.

I messaggi di cordoglio a Matteo Mancia

Matteo lavorava con i bambini ed era al terzo anno di Pedagogia sociale della Facoltà di Scienze dell’educazione all'Università Pontificia Salesiana. "Abbiamo ricevuto la triste notizia della tragica scomparsa del nostro caro studente. Matteo era sempre attivo e partecipe a tutte le iniziative dell’Università, lo ricordiamo soprattutto per il suo sorriso, la disponibilità e per il suo entusiasmo nel vivere in dialogo con tutti. Da subito, appena iscritto all’Ups, si è coinvolto nella Pastorale Universitaria, come membro dell’equipe sportiva e, da due anni, allenava i bambini dell’associazione sportiva Don Bosco Nuovo Salario presso la nostra Parrocchia di Santa Maria della Speranza. Tutta la Comunità Accademica si stringe al dolore della famiglia di Matteo e affidiamo la sua giovane vita nelle mani del Signore. Domani, venerdì 15 marzo alle ore 13.00 è in programma una messa nella Cappella Gesù Maestro, per ricordarlo.

"Un dolore immenso ha trafitto il cuore di tutti noi – scrive su Facebook l'associazione sportiva dilettantistica Don Bosco Nuovo Salario – Il nostro Matteo Mancia, mister dei ragazzi 2015, ci ha lasciati ieri a seguito di un incidente stradale. Un ragazzo dolce e gentile, di uno spessore umano unico, un faro per i suoi bambini, un compagno di lavoro straordinario. La presidente Daniela Rippa, i mister e tutto il Don Bosco Nuovo Salario si stringono attorno alla famiglia di Matteo in un grande abbraccio. Ciao Matteo, ti vogliamo bene".