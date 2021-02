Una donna di ventisei anni è gravissima, ricoverata in ospedale in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 23 febbraio, in piazza San Giovanni Battista De La Salle a Roma. Secondo le informazioni apprese era molto presto, intorno alle ore 6, quando la donna a bordo del suo scooter Honda Sh stava percorrendo la strada in zona Boccea. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il suo veicolo a due ruote si è scontrato contro un'auto, una Mercedes Classe A, con al volante una trentasettenne. L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio la ventiseienne, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito gravi, data la caduta sull'asfalto.

La donna ferita nell'incidente a Boccea è grave

La donna al volante della macchina ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e ha prestato il primo soccorso alla ventiseienne caduta dallo scooter. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata in codice rosso al vicino ospedale Agostino Gemelli. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Date le due condizioni di salute e le ferite riportate, i dottori hanno ritenuto necessario ricoverarla con prognosi riservata e monitorano attentamente il suo stato prima di esprimersi sugli esiti. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili urbani dovranno verificare eventuali responsabilità nel sinistro da parte di chi si trovava alla guida.