Incidente nella notte in via delle Valli ad Aprilia, giovane si schianta con l’auto: è gravissimo Il ragazzo è uscito fuori strada con la macchina verso mezzanotte e mezza in via delle Valli ad Aprilia. Sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa notte ad Aprilia, in via delle Valli. Un ragazzo di 28 anni si è schiantato con la sua auto intorno mezzanotte e mezza, finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito. Portato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono molto serie, al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione, che dovranno accertare cosa sia accaduto e per quale motivo il ragazzo sia finito fuori strada. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo e non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Il 28enne, infatti, è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, che si è accartocciata subito dopo lo schianto. I pompieri hanno lavorato moltissimo per tirare fuori il giovane, le cui ferite sono apparse subito molto gravi. Portato in ospedale in codice rosso con la massima urgenza, è stato affidato alle cure dei medici, che stanno facendo di tutto per far sì che si possa riprendere.

Cosa sia accaduto, e come mai il giovane sia finito fuori strada, al momento non è noto. Forse ha avuto un malore, una distrazione, un colpo di sonno, qualcosa che gli ha fatto perdere il controllo della macchina e finire fuori strada. Saranno i carabinieri a fare luce sull'accaduto e a verificare cos'è successo, a capire come mai si sia verificato questo incidente. Il mezzo, intanto, è stato portato via dal carro attrezzi, e la strada messa in sicurezza. Le indagini proseguono.