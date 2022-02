Incidente mortale a Mentana, auto travolge un pedone che passeggia sul marciapiede Un’automobile guidata da un uomo di 54 anni ha invaso il marciapiede e ha preso in pieno un pedone di 55 anni. Quest’ultimo è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio 2022, a Mentana, provincia di Roma. Un'automobile guidata da un uomo di 54 anni ha invaso il marciapiede e ha preso in pieno un pedone di 55 anni. Quest'ultimo è morto praticamente sul colpo. Stando a quanto si apprende, stava passeggiando sul marciapiede quando stato preso alle spalle dall'automobile che circolava sul suo stesso senso di marcia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al pedone. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana i stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente i militari della sezione radiomobile di Monterotondo. L'automobilista è stato sottoposto ad alcol test e test antidroga. Potrebbe essere accusato nelle prossime ore di omicidio stradale. Il fatto, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto intorno alle ore 20.