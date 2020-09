in foto: Immagine di repertorio

Sono accusati di omicidio stradale e omissione di soccorso madre e figlio di sessanta e quarant'anni, che hanno travolto e ucciso Mauro D'Andrea e Angelo Cerullo, rispettivamente di cinquantuno e cinquantacinque anni, morti dopo una caduta dal motorino in via La Gogna, nei pressi di Aprilia, in provincia di Latina. Secondo quanto riporta la testata locale Latina Oggi, i due subito dopo l'investimento, si sarebbero allontanati dal luogo dell'accaduto, abbandonando la Fiat Stilo e recandosi al pronto soccorso. I carabineiri della locale stazione sono riusciti a risalire alla loro identità, e li hanno raggiunti.

L'incidente mortale ad Aprilia

I drammatiici fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 24 settembre, erano circa le ore 21 e i due uomini stavano viaggiando a bordo di uno scooter, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'auto li ha travolti per poi proseguire il suo tragitto senza fermare a prestargli soccorso. L'impatto è stato molto violento, tanto da scaraventare il motorino al di fuori della carreggiata, mentre i due passeggeri hanno fatto un volo di diversi metri, prima di finire rovinosamente riversi sull'asfalto. Da quanto si apprende le vittime all'arrivo dei soccorritori erano irriconoscibili, date le numerose ferite e traumi riportati. Ogni intervento dei sanitari, giunti in ambulanza a seguito della richiesta d'aiuto è stato purtroppo vano e per entrambi non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, sarebbero infatti morti sul colpo. Non è ancora chiaro chi si trovasse al volante al momento della tragedia. I militari del reparto territoriale di Aprilia stanno svolgendo ulteriori accertamenti, per verificare eventuali responsabilità a carico degli occupanti dell'auto.