in foto: Foto di Rosario Manola

Un gravissimo incidente è avvenuto a Ostia, sulla via Litoranea, intorno alle ore 13.30 di oggi, lunedì 21 giugno. Stando alle poche informazioni al momento disponibili e ancora in aggiornamento, pare che si sia verificato uno scontro frontale tra una moto e un'auto per cause non note e che una persona sia deceduta a causa del violento impatto avvenuto all'altezza del cancello numero 7. A scontrarsi una Opel Adam e una Honda. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, per prestare aiuto alle persone coinvolte nel sinistro, ma ogni tentativo di rianimare la vittima, un uomo di cinquantadue anni, è stato purtroppo inutile. Alla guida della vettura una ventisettenne, che subito dopo l'impatto si è fermata per prestare i soccorsi al motociclista. Presente la polizia locale di Roma Capitale con il X Gruppo Mare, per effettuare i rilievi scientifici e ricostruire le dinamiche del sinistro. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da accertare eventuali responsabilità a carico della conducente dell'auto.

Traffico e code sulla via Litoranea

Luceverde Roma ha comunicato tramite i canali social ufficiali la presenza di una lunga coda di macchine all'altezza di via del Lido di Castel Porziano. Anche Atac ha annunciato forti ritardi a causa dell'incidente, in particolare i rallentamenti riguardano le linee 07 e 061 direzione Litoranea/Villaggio Tognazzi e viale Po (Torvaianica), per cui il servizio è stato limitato all'Ex-Dazio di via Litoranea. La polizia locale di Roma Capitale ha reso noto che la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del tratto interessato dal sinistro, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.