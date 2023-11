Incidente mortale a Castel di Leva: auto travolge e uccide un uomo Travolto da un’auto mentre attraversa la strada. È successo a un 40enne a Castel di Leva, dove ieri sera c’è stato un incidente stradale mortale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è rimasto vittima di un incidente stradale in via Castel di Leva a Roma. Ad ucciderlo un'auto, che lo ha investito all'altezza del civico 108. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, domenica 19 novembre. La vittima è un quaranenne di nazionalità romena, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21.40 e l'uomo stava camminando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Bmw 316, lo ha travolto. Alla guida della vettura c'era un uomo di cinquant'anni, che subito dopo aver investito il pedone si è fermato a prestargli soccorso.

Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Eur, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'automobilista come da prassi in questi casi è stato accompagnato in ospedale al Sant'Eugenio, per essere sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. I risultati degli esami hanno dato esito negativo. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata.

Strade di sangue a Roma e nel Lazio, le vittime delle scorse ore

Si continua a morire sulle strade di Roma e Lazio, sale il numero delle vittime di incidenti e investimenti. Nella Capitale in via Cassia stanotte a perdere la vita è stato un motociclista trentenne in uno scontro con un'auto a seguito del quale ha riportato traumi e ferite gravi e che gli è risultato fatale. Alla guida c'era un ragazzo di diciannove anni, che è stato sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e i due veicoli convolti nel sinistro sono stati sequestrati. A Latina invece ieri sera un motociclista è morto in un incidente stradale su via Monti Lepini, dopo aver perso il controllo del veicolo a due ruote ed essere finito in un fosso.