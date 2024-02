Incidente in via Flaminia, scontro tra auto e moto: grave il motocliclista 30enne Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con una macchina in via Flaminia a Rignano. Trasportato in codice rosso all’ospedale, non rischia di morire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave un motociclista di trent'anni rimasto ferito in un incidente stradale lungo via Flaminia nel Comune di Rignano Flaminio vicino Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 25 febbraio. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente il trentenne era in sella alla sua moto Triumph e stava percorrendo via Flaminia, quando si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda. Alla guida della macchina c'era una donna di settantotto anni, che subito dopo l'impatto si è fermata a prestargli soccorso.

Il 30enne soccorso con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il motociclista ferito e lo ha trasportato con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Date le condizioni di salute del motociclista, che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasferito in volo il ferito nella Capitale. L'automobilista invece non ha avuto bisogno di cure mediche.

Il motociclista è grave ma non rischia di morire

Arrivato in ospedale il motociclista è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende è grave ma fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Esito drammatico ha invece avuto l'incidente che ieri mattina è avvenuto lungo strada della Migliara 51 a Pontinia, dove Riccardo Giorgi, un ciclista trentanovenne di Terracina, è morto travolto da una Ford Kuga.