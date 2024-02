Travolto e ucciso un ciclista a Pontinia: la vittima è il 39enne Riccardo Giorgi Stando a quanto riporta il quotidiano online locale Latina Oggi, il ciclista si stava allenando e viaggiava in direzione opposta a quella del suv. Il conducente ha perso il controllo della sua vettura per cause ancora da accertare e ha preso in pieno il 39enne. Riccardo Giorgi lascia due figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

È Riccardo Giorgi, un 39enne di Terracina, la vittima di un drammatico incidente avvenuto oggi, domenica 25 febbraio, sulla strada Migliara 51 nella frazione La Cotarda, comune di Pontinia, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, il ciclista è stato preso in pieno da una Ford Kuga guidata da un uomo residente a Sonnino. Il 39enne è stato sbalzato nei campi accanto alla strada.

Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ciclista. Presso il luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno disposto la chiusura al traffico dell'intero tratto di strada iinteressato.

Stando a quanto riporta il quotidiano online locale Latina Oggi, il ciclista si stava allenando e viaggiava in direzione opposta a quella del suv. Il conducente ha perso il controllo della sua vettura per cause ancora da accertare e ha preso in pieno il 39enne. Quest'ultimo ha fatto un volo di diversi metri prima di finire nei campi, mentre l'automobile è finita fuori strada. L'uomo al volante della Ford, L.A. residente a Sonnino, è stato denunciato per omicidio stradale.

Stando a quanto ricostruito, Riccardo Giorgi lavorava come tecnico radiologo presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Era un grande appassionato di sport e praticava, oltre al ciclismo, anche il triathlon e le gare dell'Iron Man. Giorgi lascia due figli. La notizia della scomparsa si è diffusa nel corso della giornata e sui social sono diversi i messaggi per ricordarlo e dagli l'ultimo saluto.