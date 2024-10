Incidente in Ciociaria, scontro tra auto e due moto: un ferito grave

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre, lungo la strada regionale 509, che collega Atina con San Donato Valcomino e il passo di Forca d'Acero, tra Lazio e Abruzzo. Stando a quanto ricostruito, lo scontro tra un'automobile e due motociclette si è verificato all'altezza del bivio per Gallinaro.

Secondo quanto ricostruito a bordo delle motociclette viaggiavano due fratelli, uno dei quali, un 63enne, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, nato a Casalvieri, provincia di Frosinone, ma residente in Irlanda, ha riportato in seguito alla caduta diverse fratture e ha battuto la testa sull'asfalto. Il casco ha attutito l'urto, ma l'uomo ha riportato un trauma cranico.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso il motociclista e lo ha trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Da qui è stato disposto il suo trasferimento in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono tuttora gravi Alla guida dell'automobile c'era invece una donna, che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi.

Per effettuare i rilievi sono arrivati sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione locale, che si sono occupati dei rilievi e di una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente. Secondo le forze dell'ordine, il motociclista viaggiava in compagnia del fratello, che era alla guida di una seconda moto. Entrambi sarebbero stati urtati dalla macchina guidata dalla donna, ma i motivi per il momento restano sconosciuti e gli accertamenti sono ancora in corso. L'altro motociclista, stando a quanto si apprende, ha riportato soltanto lievi escoriazioni ed è stato medicato all'ospedale di Cassino e poi dimesso dopo qualche ora.