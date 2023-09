Incidente frontale tra auto e Cotral: la vittima è il 54enne Antonio Trotta Sulla salma di Antonio Trotta è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’incidente è avvenuto sulla via Migliara 45 a Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Antonio Trotta

È Antonio Trotta, cinquantaquattro anni, la vittima dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre in via della Migliara 45 a Latina. A scontrarsi frontalmente sono stati la sua auto, una Fiat 500 e un pullman Cotral, lui alla guida della macchina ha avuto la peggio. Secondo le informazioni apprese Antonio stava transitando nel territorio pontino, in zona Borgo San Michele quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito contro il pullman. L'ipotesi è che Antonio sia stato colto da un malore improvviso, che gli abbia fatto perdere il controllo al volante. Sulle cause del decesso farà luce l'autopsia disposta sulla salma.

Da quanto reso noto finora l'auto guidata da Antonio ha invaso la corsia opposta di marcia, poi l'impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Fatali le ferite e i traumi riportati e il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Il conducente del pullman subito dopo l'impatto ha fermato il mezzo per prestargli soccorso. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario in ambulanza, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

A causa della dinamica del sinistro è stato interessante anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo l'area in sicurezza. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito, che hanno raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La strada è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e permettere gli accertamenti, poi riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.