Incidente di via del Mare, l’autista del Suv che si è schiantato contro un’auto era positivo alla cocaina Il 54enne che guidava il Suv che il 19 luglio si è schiantato contro un’utilitaria in via del Mare è risultato positivo alla cocaina. Nell’incidente è morta una donna di 69 anni, Rita Breccolini, mentre sua figlia di 49 anni è ricoverata in codice rosso.

A cura di Enrico Spaccini

L’ospedale Grassi di Ostia dove è stato trasportato il 54enne alla guida del Suv (foto di repetorio)

È risultato positivo alla cocaina il 54enne che ieri, mercoledì 19 luglio, intorno alle 10 di mattina con il suo Suv si è schiantato contro una Fiat Panda lungo via del Mare provocando la morte della 69enne che si trovava sul sedile del passeggero. La conducente, una 49enne, si trova ancora ricoverata in ospedale in codice rosso, mentre il 54enne verrà presto sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente di via del Mare

L'incidente si è verificato intorno alle 10 di mattina lungo via del Mare, all'altezza dello svincolo per Ostia Antica. Stando a una prima ricostruzione, ancora da confermare, pare che il 54enne residente all'Idroscalo abbia perso il controllo del Suv, una Bmw X5, finendo per invadere la corsia opposta dove viaggiava l'utilitaria. Lo scontro, frontale, ha trascinato la Fiat Panda per 20 metri, mentre la Bmw si è capovolta fermandosi a bordo strada.

Sul posto sono arrivati i medici dell'Ares e i vigili del fuoco di Ostia. Per Rita Breccolini, la 69enne che si trovava seduta lato passeggero, non c'è stato nulla da fare. Alla guida della Panda, invece, c'era sua figlia di 49 anni che è stata estratta dalle lamiere dai pompieri. Dopodiché, la donna è stata trasferita in ospedale in codice rosso.

È rimasto ferito anche il 54enne che era alla guida del Suv, il quale è stato trasportato all'ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia. Qui è stato sottoposto al test sugli stupefacenti, risultando positivo alla cocaina. L'uomo è stato poi trasferito in sala operatoria, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e le testimonianze

Le indagini del caso sono state affidate alla polizia locale del gruppo Decimo Mare, che hanno già iniziato ad ascoltare alcuni testimoni. Pare che la Bmw non andasse a velocità particolarmente sostenuta, ma sarebbe stata vista zigzagare prima dell'impatto. Dai rilievi, poi, non sono emerse tracce di frenate improvvise sull'asfalto. Intanto, sia la Bmw che la Panda sono stati sequestrati dal magistrato di turno.

Tra le cause dello scontro, potrebbe esserci un malore dovuto all'assunzione di cocaina. I test che sono stati effettuati all'ospedale Grassi, a differenza di quelli disponibili in altri ospedali romani, non sono in grado di stabilire quando la droga sia stata consumata. Anche questo, quindi, dovrà essere esaminato per stabilire il ruolo giocato dalla cocaina nell'incidente.