Incidente sulla via del Mare tra due auto: morta una donna, la figlia estratta dalle lamiere

A cura di Alessia Rabbai

Code lungo via del Mare (Immagine di repertorio)

Tragedia sulla strada stamattina in via del Mare allo svincolo per Ostia Antica. Una donna di sessantanove anni è morta in un incidente stradale, mentre sua figlia quarantanovenne è stata estratta dalle lamiere ed è rimasta gravemente ferita. Il sinistro è avvenuto mercoledì 19 luglio, a scontrarsi sono state due auto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.30 quando la donna, che si trovava in compagnia di sua figlia, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda come passeggera. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata frontalmente con un Suv Bmw X5. Alla guida della seconda auto c'era un uomo di sessantuno anni. L'impatto è stato violento e la sessantanovenne ha avuto la peggio.

La scena alla quale hanno assistito gli automobilisti di passaggio è stata terribile. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di rianimare la donna, purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite e traumi riportati. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni ed ha estratto la figlia della vittima dall'auto, dopo l'urto un groviglio di lamiere.

L'ha poi affidata alle cure del personale sanitario, che l'ha trasportata in ospedale con codice rosso. Ad avere bisogno di cure mediche è stato anche il conducente del sessantunenne, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale G.B. Grassi di Ostia. Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il X Gruppo Mare, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Entrambi i veicoli come da prassi sono stati sequestrati.