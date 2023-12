Incidente alla Bufalotta, muore in sella allo scooter: aveva 45 anni Proveniva da via Bufalotta in direzione via Teza, ma lungo via Tor San Giovanni è rimasto vittima di un incidente autonomo: il centauro 45enne è morto sul colpo.

È successo nella serata di ieri, venerdì primo dicembre 2023, verso le ore 20. Un uomo di 45 anni stava procedendo lungo via Tor San Giovanni in sella alla sua moto, una Honda Sh 125, dopo aver oltrepassato via della Bufalotta, nel quadrante nord est della capitale, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Si tratterebbe di un incidente autonomo senza ulteriori veicoli coinvolti. Il motociclista è morto sul colpo: aveva 45 anni.

L'arrivo dei soccorsi: il 45enne trovato senza vita

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale. A terra, sull'asfalto, c'era ancora il corpo del quarantacinquenne morto nell'incidente. Non appena arrivati, i caschi bianchi hanno iniziato i rilievi di routine per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il motociclista quarantacinquenne a perdere il controllo del mezzo.

La dinamica dell'incidente e i rilievi degli agenti

La moto del quarantacinquenne, una Honda Sh 125, stava procedendo lungo via Tor San Giovanni. Proveniva da via della Bufalotta e stava continuando in direzione di via Teza, quando è avvenuto l'incidente. Secondo quanto emerso dai primi rilievi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, com anticipato, si tratterebbe di un incidente autonomo: la moto, quindi, sarebbe l'unico mezzo coinvolto nel sinistro, senza scontri con altri veicoli o pedoni. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente, ma i caschi bianchi stanno cercando di chiarire cosa possa aver causato la perdita di controllo del mezzo e il relativo incidente.