Incidente a Viterbo, scontro tra un camper e due auto: 4 feriti, probabile colpo di sonno Incidente alle porte di Viterbo, all’altezza del chilometro 87,500 della Cassia Nord. Si sono scontrate due automobili e un camper. Sei persone coinvolte, quattro feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incidente alle porte di Viterbo intorno alle 15 di oggi, venerdì 1 novembre. All'altezza del chilometro 87,500 della Cassia Nord, poco prima del negozio Carabetta, si sono scontrate un camper e un'automobile, una Bmw che viaggiava verso il capoluogo della Tuscia. Stando a quanto si apprende a bordo della vettura viaggiava una coppia, con conducente che ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un colpo di sonno.

L'automobile ha sbandato ed è finita contro un camper che procedeva nella direzione opposta, verso Montefiascone. Il conducente del mezzo ha cercato di schivare l'impatto, ma è finito a sua volta contro un'automobile che viaggiava nella stessa direzione di marcia, una Peugeot 208 con a bordo una coppia.

Quattro feriti il bilancio dell'incidente

Stando a quanto si apprende, quattro persone delle sei coinvolte sono rimaste ferite. Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, la moglie del conducente del camper è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Viterbo, che l'hanno estratta dalle lamiere dell'abitacolo. Quest'ultima è stata accompagnata al pronto soccorso dagli uomini del 118 intervenuti sul posto insieme ai due occupanti della Bmw e la donna passeggero della Peugeot. Sconosciute le loro condizioni di salute. Sono rimasti illesi il conducente del camper e l'uomo al volante della Peugeot.

Chiusa la Cassia Nord, code fino a 8 chilometri

Sul posto erano presenti anche gli agenti delle volanti, la polizia stradale di Monterosi e la polizia locale per i rilievi del caso.

Traffico in tilt sulla Cassia Nord, che è stata chiusa per procedere ai soccorsi, ai rilievi e alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Si segnalano lunghe code fino a 8 chilometri in entrambi i sensi di marcia.