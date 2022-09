Incidente a Palidoro, scontro tra tre auto: un ferito estratto dalle lamiere Tre auto si sono scontrate stamattina in zona Palidoro a Fiumicino. Ad avere la peggio è stato un automobilista, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente a Palidoro

Un automobilista è rimasto ferito ed è stato estratto dalle lamiere a seguito dell'incidente che si è verificato in via Castel Campanile a Fiumicino, alle porte di Roma. Il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 9 settembre. Non sono note le condizioni di salute della persona rimasta ferita, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale. A rimanere coinvolte nell'incidente sono state tre auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del civico 581. Secondo le informazioni apprese stavano transitando nel territorio della frazione Palidoro, quando c'è stato l'impatto.

Uno dei tre automobilisti ha avuto la peggio e per lui è stato necessario ricorrere a cure mediche. Sul posto data la dinamica del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con le squadre del Comando provinciale di Roma. I pompieri hanno dato il via alle operazioni, estraendo uno dei tre automobilisti dall'abitacolo della vettura ridotta ad un groviglio di lamiere. Lo hanno poi consegnato al personale sanitario arrivato nel frattempo in ambulanza.

Una delle auto incidentate a Palidoro

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Fiumicino, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. In fase di verifica eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida, i presenti sono stati ascoltati. Inevitabili i disagi alla circolazione, i vigili urbani hanno gestito il traffico per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla strada. Terminate le verifiche le vetture incidentate sono state rimosse la carreggiata messa in sicurezza, poi riaperta normalmente alla circolazione dei veicoli.