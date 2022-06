Incidente a Nettuno, scontro tra due auto: una finisce contro un muro, due feriti gravi Sono gravi le due persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Nettuno, dove due auto si sono scontrate e una è finita contro un muro.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente a Nettuno (Foto dal gruppo Facebook ’Nettuno racconta…)

Due persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente avvenuto a Nettuno. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 5 giugno. I feriti sono i due conducenti, che hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati con l'ambulanza in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 22, a rimanere coinvolte sono state due auto, una Smart bianca e una Mercedes grigia che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono urtate all'altezza dell'incrocio con via delle Mimose in zona Santa Barbara. A seguito dell'impatto la Smart è finita al centro della carreggiata adibita al transito dei veicoli, mentre la Mercedes si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione.

Due feriti gravi nell'incidente a Nettuno

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Estratti i feriti dai veicoli incidentati, entrambi sono stati affidati alle cure dei paramedici, che li hanno messi in sicurezza e trasportati con urgenza in ospedale. Arrivati al pronto soccorso, i pazienti sono stati affidati alel cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Al momento non sono note le loro esatte condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientificile forze dell'ordine di competenza territroiale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa nel corso della notte per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi. Messa in sicurezza, è stata riaperta.