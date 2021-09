Incidente a Genzano, corriere travolge una donna: Antonietta muore dopo due giorni di agonia È morta dopo due giorni di agonia Antonietta Massimi, la settantanovenne travolta venerdì da un corriere mentre era in strada in via Molise nel Comune di Genzano di Roma. Il fattorino alla guida del furgone che l’ha investita è indagato per omicidio stradale. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta la donna rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto a Genzano di Roma. Il sinsitro è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì scorso 17 settembre in via Molise. La vittima, Antonietta Massimi, settantanove anni del posto, è deceduta nella notte di domenica 19 settembre a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. L'anziana è morta dopo due giorni di agonia, in un letto del Policlinico Umberto I di Roma, dove era arrivata con l'eliambulanza in codice rosso e dove si trovava ricoverata. Secondo quanto ricostruito rispetto alla dinamica dalle forze dell'ordine, la donna si trovava in strada nel Comune della provincia a Sud di Roma nel territorio dei Castelli Romani, quando, improvvisamente, un corriere condotto da un trentenne l'ha investita. Ora il fattorino è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto, per consentire le indagini e fare chiarezza sulla morte della donna. In suo soccorso dopo il violento impatto con il veicolo è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa e l'ha trasportata in codice rosso nel nosocomio romano, dov'è stata affidata alle cure dei medici.

Fattorino indagato per omicidio stradale, furgone sequestrato

Sul posto, poco distante dal luogo dell'incidente, è atterrata l'eliambulanza, che l'ha presa in carico per il trasferimento nella Capitale. Nonostante le cure dei medici dopo due giorni è sopraggiunto il decesso. Presenti per i rilievi scientifici a seguito dell'investimento i carabinieri di Genzano, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente del furgone coinvolto nel sinistro che, come da prassi, è stato posto sotto sequestro. Inevitabili i disagi alla ciracolazione, con i vigili urbani che hanno lavorato per gestire il traffico, tornato alla normalità nelle ore successive.