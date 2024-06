Incidente a Frosinone, Ettore si schianta col camioncino dei panini contro una ringhiera e muore

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Ettore Crescenzi (Foto di Ciociaria Oggi)

Tragedia a Frosinone, dove un uomo di sessantasei anni è morto in un incidente stradale lungo via Monti Lepini. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, in territorio ciociaro. La vittima è Ettore Crescenzi, un "paninaro" della zona molto conosciuto. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone. Crescenzi prima di vendere in maniera itinerante street food, ha lavorato per molto tempo nel Bar 377 a Castel Massimo, dove i clienti gli erano molto affezionati. I funerali di Ettore Crescenzi verranno celebrati domani, sabato 21 giugno a partire dalle ore 15.30 nella chiesa Madonna delle Grazie a San Gerardo.

Sbanda e si schianta contro una ringhiera

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Ettore era alla guida del suo camioncino di street food con il quale vendeva i panini in modo itinerante quando, improvvisamente, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schinatato contro una ringhiera all'altezza della rotatoria per l'Aeroporto. L'impatto è stato violento e il sessantaseienne è deceduto. L'ipotesi è che si sia sentito male.

Morto per le gravi ferite riportate nell'impatto

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non costatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. Presenti sul luogo dell'incidente i poliziotti, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.