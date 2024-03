Incidente a Castel Gandolfo, scontro tra auto e scooter: giovane soccorso in codice rosso Incidente stradale sulla via Appia a Castel Gandolfo, dove un giovane è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e un’auto. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso un giovane coinvolto in un incidente stradale lungo via Appia a Castel Gandolfo, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, nel territorio dei Castelli Romani. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine erano circa le ore 14.30, quando il veicolo a due ruote si è scontrato con un'automobile, una Citroen C3. L'impatto è stato violento e la peggio l'ha avuta lo scooterista, sbalzato dalla sella e finito riverso sull'asfalto.

Il giovane è grave, soccorso in codice rosso

L'incidente sulla via Appia si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso al ferito e hanno chiamato Il Numero Unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento urgente dell'ambulanza. Sul posto in poco tempo è arrivato il personale sanitario a sirene spiegate, che ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato con codice rosso all'ospedale.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici, ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcuni testimoni. Al vaglio le responsabilità dei due conducenti.

