Incidente a Formia, scontro tra autocarro e scooter: morto un 17enne Tragedia sulla strada a Formia, dove un 17enne è morto in un incidente stradale. Il suo scooter si è scontrato con un autocarro. Soccorso con l'eliambulanza, è deceduto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di diciassette anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo strada regionale 630 in località Santa Croce nel Comune di Formia in provincia di Latina. Il sinistro è accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo. Vittima è un giovane non ancora maggiorenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti il ragazzo era in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada nei pressi dell'area industriale di Penitro. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un autocarro. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il giovane.

Sbalzato dalla sella del veicolo a due ruote, il ragazzo è finito rovinosamente sull'asfalto. La scena si è verificata davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute del diciassettenne, che sono parse fin da subito disperate, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, per agevolare il trasporto in ospedale e cure nel minor tempo possibile.

I paramedici hanno soccorso il giovane, trasferendolo in volo in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, le sue condizioni di salute sono precipitate, fino al decesso. Purtroppo inutile il tentativo dei medici di salvargli la vita. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Come da prassi il conducente dell'autocarro, un uomo di trentacinque anni, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.