Incidente a Bracciano, scontro fra auto, una si ribalta: feriti gravi, atterrata eliambulanza Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 gennaio, si sono scontrate sulla via Braccianese, all’altezza della caserma dei carabinieri, una Fiat Panda rossa e una Fiat Punto Bianca.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sulla via Braccianese a Bracciano, all'incrocio con via Arturo Perugini. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 gennaio, si sono scontrate, all'altezza della caserma dei carabinieri, una Fiat Panda rossa e una Fiat Punto Bianca. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un'anziana avrebbe preso contromano una rotonda. L'automobilista alla guida della Fiat Panda è stata estratta dai vigili del fuoco ancora viva. Sul posto è atterrata un'eliambulanza per soccorrere i feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di gestire il traffico, e gli operatori sanitari del 118, che però hanno chiesto subito l'intervento di un elicottero.

Secondo quanto si apprende, è rimasto ferito gravemente un uomo tra i 40 e i 50 anni. Le automobili coinvolte nello scontro sarebbero tre e non due.