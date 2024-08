video suggerito

Incide le iniziali del proprio nome sul Colosseo, guai per un turista 19enne a Roma: ecco cosa rischia Ha inciso le sue iniziali su una parete del Colosseo. Sorpreso da una visitatrice che ha fatto scattare l’allarme, è stato multato dagli agenti della polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava incidendo su una parete del Colosseo le proprie iniziali quando è stato notato da una visitatrice del sito archeologico che ha immediatamente fatto scattare l'allarme. È così che un turista di 19 anni ucraino in vacanza a Roma è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che lo hanno subito denunciato. Rischia di dover pagare una multa salatissima, fino a 10mila euro.

L'atto vandalico sul Colosseo

Si trovava in visita al Colosseo insieme a due amici. Proprio mentre si trovava fra il primo anello e l'atrio, il diciannovenne ha estratto un oggetto appuntito e lo ha poggiato sulla parete, iniziando ad inciderla. Due lettere, le sue iniziali. Quel tanto che bastava per fare in modo che una dei tanti visitatori di questi giorni, con record di oltre 22mila persone nel sito archeologico del Colosseo, se ne accorgesse. È stata proprio lei, notando ciò che stava succedendo, a far scattare l'allarme e ad allertare la vigilanza.

La testimonianza e l'arrivo degli agenti.

Non appena si è accorta di quello che stava succedendo a pochi passi da lei, la visitatrice ha immediatamente allertato la vigilanza. Sono loro che hanno bloccato il diciannovenne, in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia del Commissariato Celio. Una volta arrivati gli agenti di polizia, per il giovane turista ucraino è scattata la denuncia per il reato di deturpamento e deterioramento di beni culturali.

Leggi anche Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma: vengono derubate mentre si fanno un selfie col Colosseo

Cosa rischia il diciannovenne

Per il diciannovenne è subito scattata la denuncia. Il reato contestato nei suoi confronti è quello di deturpamento e deterioramento di beni culturali. Per il reato commesso, è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni di carcere ed il pagamento di una multa salatissima, che può arrivare fino a 15mila euro.