Incendio sulla Tiburtina, camion distrutto dalle fiamme: c’è un’alta colonna di fumo nero Stando a quanto si apprende, è andato in fiamme un furgone tra via Tiburtina e via Colli di Velino, nei pressi dell’uscita del Grande Raccordo Anulare.

A cura di Enrico Tata

Incendio sulla via Tiburtina, nella zona di Salone-Settecamini a Roma. Stando a quanto si apprende, è andato in fiamme un furgone tra via Tiburtina e via Colli di Velino, nei pressi dell'uscita del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

Come si vede dalle immagini, tratte da un video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Da accertare, ancora, le cause del rogo. Un'alta colonna di fumo nero è rimasta visibile per diversi minuti da molte zone a Est della Capitale.