Incendio sulla Pisana, la colonna di fumo nero invade le corsie del raccordo Fumo invade il Grande Raccordo Anulare, le fiamme al lato della carreggiata: il rogo all’altezza della Pisana, poco prima dell’uscita per via Boccea.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Twitter.

Il rogo si è sviluppato nella tarda mattina nella zona della Pisana, al lato delle carreggiate del Grande Raccordo Anulare. La prima colonna di fumo, si è alzata all'ora di pranzo: a bruciare probabilmente sterpaglie, in un'area molto ampia a ridosso della strada.

In breve tempo si è scatenato il fumo denso e nero che ha occupato un'area così vasta da avvicinarsi pericolosamente alla strada. Poco dopo, ha invaso le corsie battute da automobilisti e camionisti.

Fumo sul raccordo: ecco dove è l'incendio

Sui social sono diverse le segnalazioni dell'incendio. Su Twitter, come si vede nel video in apertura, un utente ha condiviso il video mentre percorre il tratto di strada del Grande Raccordo Anulare fra via della Pisana e l'Aurelia.

"Siamo a tre chilometri dall'Aurelia, qua brucia tutto", dice in poco meno di un minuto di riprese. Come mostrano i cartelli che figurano nel video, il fumo ha invaso la strada poco prima delle uscite per via Boccea, a cinque minuti di distanza e per la via Cassia a sedici.

L'intervento dei vigili del fuoco: l'intervento dell'elicottero

Non appena scattato l'allarme, sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato due squadre che hanno raggiunto il posto, all'altezza del civico 1111 di via della Pisana, insieme a due autobotti. L'incendio di sterpaglie, che sta bruciando in una vasta area a ridosso del Grande Raccordo Anulare, ha raggiunto dimensioni così vaste da richiedere l'intervento dell'elicottero per le operazioni di spegnimento. Dopo dieci minuti di attività, l'aerogiro è rientrato: sul posto restano le due squadre di pompieri per ultimare le operazioni di spegnimento.