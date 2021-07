Incendio su un bus in viale della Serenissima: fiamme e fumo Paura tra pedoni e automobilisti di passaggio per un autobus gestito da Roma Tpl che stamattina ha preso fuoco lungo viale della Serenissima all’incrocio con viale della Venezia Giulia a Roma. A bordo della vettura nei pressi di Villa Gordiani non c’erano passeggeri e non risultano persone coinvolte nell’incendio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Autobus in fiamme lungo viale della Serenissima, nei pressi di Villa Gordiani a Roma. L'incendio è divampato nella mattinata di oggi, martedì 20 luglio e ha coinvolto una vettura di Roma Tpl, il consorzio privato che dal 2010 gestisce circa il 20 per cento del trasporto di superficie della Capitale. Paura in strada tra gli automobilisti e i pedoni di passaggio, che si sono allarmati alla vista del fumo e delle fiamme che provenivano dal mezzo. Secondo le informazioni apprese erano poco prima delle ore 8 e l'autobus stava transitando lungo viale della Serenissima, all'altezza dell'incrocio con viale della Venezia Giulia, quando, improvvisamente, il conducente ha avvertito un odore di bruciato e ha accostato. Poco dopo è uscito del fumo, accompagnato da fiamme scaturite dal vano del motore.

Nessuna persona coinvolta nel bus in fiamme in viale della Serenissima

L'autista è sceso dal mezzo, dove al suo interno non c'erano passeggeri e ha dato immediatamente l'allarme, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto arrivata la segnalazione alla Sala Operativa dei pompeiri del Comando provinciale di Roma, è intervenuta la squadra della Rustica (10/A). I vigili del fuoco hanno svolto le operazioni di spegnimento, concludendole in breve tempo e mettendo in sicrezza la zona. Fortunatamente al momento dell'accaduto a bordo del mezzo non c'era nessuno e non risultano persone coinvolte. Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme si propagassero all'intera vettura, ma sono state estinte prima che avvolgessero il mezzo. L'autobus è stato posto sotto sequestro per eventuali ulteriori accertamenti.