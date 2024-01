Incendio oggi nel parcheggio Conad al Trullo a Roma: alta colonna di fumo visibile da tutta la città Incendio in via del Trullo a Roma nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio 2024. Vigili del fuoco sul posto. Nessun ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, in via del Trullo a Roma, periferia Sud Ovest della Capitale. Scrive su Facebook Valerio Garipoli, consigliere municipale di Fratelli d'Italia: "Incendio in Via del Trullo 100! Sul posto U.O Gruppo XI Marconi Polizia Locale, Protezione civile, Carabinieri e operatori sanitari del 118. In arrivo VV.FF.".

Foto Facebook

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'incendio ed è visibile da diverse zone della città.

Stando a quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato all'interno del parcheggio della Conad di via del Trullo.

Stando a quanto riportano i vigili urbani, sono intervenuti sul posto gli uomini del XI Gruppo Marconi della polizia locale intorno alle ore 17. Non si registra alcun ferito. È stata disposta la temporanea chiusura dell'attività commerciale per motivi di sicurezza, ma la situazione è tornata alla normalità.