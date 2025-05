video suggerito

Incendio nel centro commerciale Panorama: danni per 4 milioni di euro, si indaga per dolo Sono in corso le indagini sull'incendio nel centro commerciale Panorama di via Casilina. L'ipotesi è che sia di natura dolosa. I danni ammontano a circa 4 milioni di euro.

A cura di Alessia Rabbai

L'incendio nel centro commerciale Panorama (Foto da Welcome to Favelas)

Quattro milioni di euro, è la stima dei danni provocati dall'incendio che nel pomeriggio di sabato scorso 10 maggio ha coinvolto il centro commerciale Panorama in via Casilina. L'ipotesi è che si tratti di un atto doloso. Ignoti potrebbero aver appiccato il rogo che ha bruciato l’area merci, le fiamme si sono diffuse rapidamente all'interno dell'edificio. Ancora sconosciute le cause che hanno generato l'incendio, al vaglio degli investigatori.

Indagini sulla natura del rogo: la pista dolosa

Gli inquirenti hanno acquisito e passato al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, per capire se abbiano immortalato dei movimenti sospetti come il passaggio di persone in fuga. Le indagini sono in corso e gli investigatori non lasciano trapelare nulla, anche se è fortemente probabile che l'incendio sia stato appiccato di proposito per mano di qualcuno. Il prossimo step saranno i risultati della perizia tecnica fatta dai vigili del fuoco, per fare chiarezza sulla natura del rogo. Nel frattempo il centro commerciale Panorama è stato chiuso e l'area interessata dall'incendio sequestrata fino a decisione della Procura.

L'incendio nel centro commerciale Panorama

L'incendio all'interno del centro commerciale Panorama è divampato nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle ore 14. Le fiamme si sono propagate in breve tempo e hanno richiesto l'intervento urgente di diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura. I clienti sono stati evacuati. I pompieri hanno lavorato per ore per estinguere le fiamme, fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.