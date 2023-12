Incendio in via Andersen a Roma, in fiamme 12 automobili e 2 feriti Il rogo è divampato all’interno dei box che si trovano nei seminterrati di una palazzina di tre piani all’incrocio tra via Flaubert e via Andersen. Due feriti, uno accompagnato al policlinico Gemelli.

A cura di Enrico Tata

Incendio nella serata di oggi in via Andersen, quartiere Torrevecchia a Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 19 ben dodici automobili parcheggiate in alcuni garage sono andate in fiamme. Il rogo è divampato all'interno dei box che si trovano nei seminterrati di una palazzina di tre piani all'incrocio tra via Flaubert e via Andersen.

I vigili del fuoco comunicano in una nota di essere intervenuti sul posto con le squadre 4A e 9A, con l'Autoscala, un'Autobotte, il carro autoprotettori ed il carro teli. I pompieri hanno soccorso due persone e sgomberato l'intero stabile, prima di procedere alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto sono arrivati anche il funzionario di guardia con il capo turno provinciale dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio. Per quanto riguarda i feriti, precisano in una nota i pompieri, una persona è stata trasportata all'ospedale Gemelli, mentre un'altra è stata medicata sul posto. Si tratta di due uomini.