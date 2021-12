Incendio in una casa cantoniera abbandonata: nel rogo ha perso la vita una donna senza fissa dimora L’allarme è scattato attorno alle 6.30 in via della Muratella Mezzana alla periferia Sud di Roma. Nel rogo ha perso la vita una donna senza casa.

A cura di Redazione Roma

Una tragedia dell'emarginazione e della povertà è avvenuta questa mattina all'alba alla periferia Sud di Roma. Erano circa le 6.30 di oggi – martedì 21 dicembre – quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense è intervenuta per sedare un incendio scoppiato in una casa cantoniera abbandonata sita al civico 28 di via della Muratella Mezzana. I pompieri si sono fatti largo tra il fumo e le fiamme e hanno trovato il corpo di una donna che giaceva in terra priva di sensi trascinandola subito all'esterno. Si tratta di una senza fissa dimora che purtroppo nell'incendio ha perso la vita: inutili i tentativi del personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Probabilmente l'incendio si è propagato da un fuoco acceso dalla vittima – la cui identità ancora non è stata stabilita – nel tentativo di scaldarsi nel gelo della scorsa notte dove le temperature si aggiravano attorno allo zero.

A fuoco una villetta a Campagnano: morti due cani e un gatto

Tragedia sfiorata invece a Campagnano di Roma, nell'hinterland Nord della capitale. Qui un incendio è scoppiato nella serata di ieri in una villetta lungo la provinciale Sacrofano Cassia. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono propagate da una stufetta elettrica lasciata accesa forse per una dimenticanza e andata in cortocircuito. Al momento dello scoppio dell'incendio i proprietari non erano in casa ma sono morti due cani e un gatto chiusi nell'abitazione. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno spento le fiamme e, dopo un sopralluogo, dichiarato lo stabile inagibile.