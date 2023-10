Incendio in un palazzo in via del Corso: le fiamme in un appartamento al quinto piano I vigili del fuoco sono intervenuti al centro di Roma in via del Corso per spegnere un principio d’incendio in un appartamento al quinto piano di un palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco in via del Corso

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via del Corso. Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre al centro di Roma per quello che poi si è rivelato un principio d'incendio all'altezza del civico 300. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei pompieri. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto intorno alle ore 15.40 sono giunte due squadre, con il supporto di due autobotti e un'autoscala.

Arrivati sul posto i pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e hanno domato le fiamme in poco tempo, senza particolari ripercussioni. Da quanto si apprende non risultano al momento persone intossicate o ferite, il principio d'incendio è sotto controllo sono state fatte le operazioni di bonifica, per la messa in sicurezza dell'appartamento. Non risultano danni agli altri appartamenti né all'edificio.

Incendio in un appartamento al Portuense, salvati due ragazzi

Un altro incendio è divampato oggi pomeriggio sempre intorno alle ore 15.30 in un'abitazione in via Nicola Laurantoni in zona Portuense. La Sala Operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato cinque squadre all'altezza del civico 58 per un rogo all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo. I pompieri arrivati sul posto hanno salvato due adolescenti e li hanno affidati al personale sanitario arrivato in ambulanza. L'accesso all'abitazione è proibito, ma non risultano danni strutturali all'edificio.

