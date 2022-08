Incendio in un palazzo a Viterbo: ragazza si lancia dalla finestra per mettersi in salvo, è grave La ventenne è attualmente ricoverata all’ospedale Belcolle, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Incendio in un palazzo a Viterbo, via Monte Grappa, nei pressi del centro della città, quartiere Capuccini. Per salvarsi dalle fiamme, una ragazza di 20 anni è stata costretta a lanciarsi dalla finestra. La ventenne è attualmente ricoverata all'ospedale Belcolle, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i poliziotti del commissariato locale e, ovviamente, i vigili del fuoco.

Secondo quanto riporta il Corriere di Viterbo, l'incendio è divampato al secondo piano della palazzina, che si trova al civico 28 all'angolo con via Monte Santo. Sempre stando al quotidiano locale, due ragazze che si trovavano sul balcone accanto all'appartamento in cui è scoppiato il rogo sono state portate in salvo dai pompieri, intervenuti con due squadre e un'autogru.