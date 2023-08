Incendio in un negozio di bici elettriche al Circo Massimo: intervengono i Vigili del fuoco Le fiamme si sono propagate nel negozio di via dei Cerchi intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 7 agosto. Diverse batterie al litio hanno preso fuoco: l’intervento dei caschi rossi e del personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott ha permesso di evitare il peggio.

A cura di Teresa Fallavollita

La zona del Circo Massimo ieri è stata protagonista indiscussa delle cronache romane. E non solo per l’attesissimo concerto di Travis Scott che ha mandato in visibilio i fan accorsi da tutta la penisola. Nel tardo pomeriggio di lunedì 7 agosto, infatti, un incendio è scoppiato all’interno di un negozio di noleggio di biciclette elettriche: fortunatamente, il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio e l’allarme è rientrato nel giro di poco tempo.

L’incendio nel negozio di biciclette

L’allarme alla Sala Operativa del Comando di Roma è arrivato intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 7 agosto: le fiamme si stavano propagando all’interno di un negozio che affitta biciclette elettriche, in zona Circo Massimo. Sul posto, in via dei Cerchi, sono accorsi i pompieri della squadra di Ostiense e il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott, poco distante. La preoccupazione principale era legata alla presenza delle batterie a litio: alcune sono andate a fuoco, ma l’intervento dei caschi rossi ha impedito che il rogo si diffondesse ulteriormente, limitando i danni – ancora da quantificare – subiti dall’attività. Nel frattempo sono scattate le indagini degli agenti della Polizia di Stato; presente anche la polizia di Roma Capitale.

Casi analoghi a San Cesareo e Marino

Sono già diversi gli incendi registrati all’interno di attività commerciali solo dall’inizio del mese di agosto, appena una settimana fa. Casi analoghi, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, si sono registrati ieri a San Cesareo, ma anche martedì 1 agosto in Via Nettunense, a Marino.

Nel primo caso, intorno alle 2 di notte di ieri, lunedì 7 agosto, le fiamme hanno invaso il centro di autodemolizioni di via di Gallicano 4 e hanno completamente distrutto la struttura che si estende per un’area di 400 metri quadrati. Non solo: si tratta del secondo incendio in appena due mesi. I carabinieri stanno conducendo le indagini e non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dolosa. L’episodio precedente risale invece al 1 agosto, quando sempre in piena notte è andata a fuoco una concessionaria in via Nettunense, 200. Le fiamme hanno raggiunto diverse vetture che sono andate distrutte, così come una struttura in legno adibita a ufficio. Fortunatamente non risultano persone coinvolte; ancora in corso le indagini dei militari.