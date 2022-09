Incendio in appartamento a Tivoli: i vigili del fuoco salvano un uomo rimasto intrappolato Momenti di paura per un uomo rimasto intrappolato in casa durante un incendio in via Largo Colonnelle a Tivoli. I vigili del fuoco lo hanno salvato e affidato ai sanitari.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

I vigili del fuoco hanno salvato un uomo rimasto coinvolto in un incendio all'interno di un appartamento di via Largo Colonnelle nel Comune di Tivoli alle porte di Roma. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi, venerdì 9 settembre, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo al civico 19. Era poco prima delle ore 11.30, nell'edificio si è diffuso in breve tempo un forte odore di fumo, che ha allertato i residenti. Arrivata la chiamata alla Sala operativa, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato con con la squadra territoriale di competenza (18/A), quella della Rustica (10/A), un’autoscala e un’autobotte.

I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, traendo in salvo un uomo, rimasto intrappolato. Lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario, nel frattempo arrivato sul posto in ambulanza. Presenti all'intervento anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e i carabinieri. Non sono note le cause che hanno provocato l'incendio.

Ieri i pompieri hanno salvato una donna intossicata dal fumo

Solo ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in un altro intervento per incendio in abitazione. Stavolta in via Giovanni da Empoli in zona Ostiense a Roma, dove nel primo pomeriggio cinque squadre e il capo turno provinciale sono intervenuti all'altezza del civico 6. Le fiamme sono scaturite in un appartamento al secondo piano di un palazzo. I pompieri sono entrati e hanno soccorso una donna rimasta intrappolata e intossicata dal fumo. Tratta in salvo, è stata consegnata ai paramedici per le cure necessarie.